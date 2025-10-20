Siirt'te polis üniversite öğrencilerini bilgilendirdi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere uyuşturucuyla mücadele, KADES ve UYUMA uygulamaları ile siber zorbalık ve dolandırıcılık konularında bilgi verdi.
Güvenli bir toplum için farkındalığın önemine dikkat çeken ekipler, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
