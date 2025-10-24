Siirt'te bir vatandaş ATM'de unutulan para ve kartı polise teslim etti
Siirt'te bir vatandaş, ATM'de bulduğu para ve kartı polise teslim etti.
Hacı Fethi Serin Camisi civarında dün ATM'de unutulan 6 bin 350 lira ve bankamatik kartı bulan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri para ve kartı teslim aldı.
Ekipler tarafından muhafaza altına alınan para ve kart, yapılan çalışmalar sonucu sahibi M.A'ya teslim edildi.
Emniyet yetkilileri, duyarlı vatandaşa teşekkür etti.
