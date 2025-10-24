Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bir vatandaş ATM'de unutulan para ve kartı polise teslim etti

        Siirt'te bir vatandaş, ATM'de bulduğu para ve kartı polise teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te bir vatandaş ATM'de unutulan para ve kartı polise teslim etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt’te bir vatandaş, ATM'de bulduğu para ve kartı polise teslim etti.

        Hacı Fethi Serin Camisi civarında dün ATM'de unutulan 6 bin 350 lira ve bankamatik kartı bulan S.T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri para ve kartı teslim aldı.

        Ekipler tarafından muhafaza altına alınan para ve kart, yapılan çalışmalar sonucu sahibi M.A'ya teslim edildi.​​​​​​​

        Emniyet yetkilileri, duyarlı vatandaşa teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        Genç kadın korku evindeki dehşeti anlattı!
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Cep telefonlarında ÖTV matrahı düzenlemesi
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Sigarada enflasyona karşı 4’üncü düzenleme
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Irak'ta seçim yaklaşıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        Emniyet Genel Müdürlüğü soruşturma başlattı! Karakolda cinayet!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Çin frene bastı, Hindistan hamleye hazırlanıyor
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Desa'nın sektöre sunduğu reçete: Katma değerli üretim
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        13 yaşındaki Fatih'i öldüren 15 yaşında! Çocuk katil!
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        "Netanyahu Gazze planını batırırsa..."
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Diş fırçanızı değiştireli 3 ay olduysa dikkat!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Siirt'te PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Siirt'te PTT'nin kuruluşunun 185. yıl dönümü kutlandı
        Siirt'te iki köy yolu asfaltlandı
        Siirt'te iki köy yolu asfaltlandı
        Siirt'te gıda denetimi yapıldı
        Siirt'te gıda denetimi yapıldı
        Meteorolojiden Siirt ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı
        Meteorolojiden Siirt ve Batman için kuvvetli sağanak uyarısı
        Arızalanan kamyonetindeki patatesleri ücretsiz dağıttı
        Arızalanan kamyonetindeki patatesleri ücretsiz dağıttı
        Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'te elektrik direğinde çıkan yangın söndürüldü