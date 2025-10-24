Siirt'te bir vatandaş ATM'de unutulan para ve kartı polise teslim etti Siirt'te bir vatandaş, ATM'de bulduğu para ve kartı polise teslim etti.

Anadolu Ajansı Giriş: 24.10.2025 - 12:21 Güncelleme: 24.10.2025 - 12:21 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL