        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 12:54 Güncelleme: 29.10.2025 - 12:54
        Kurtalan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni düzenlendi
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

        İlçe Stadında düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kaymakam Samet Serin'in, Cumhuriyet'in anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

        Törene, Kurtalan Cumhuriyet Savcısı İzzet İzci, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlyas Ertuğrul İnan, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Çamlıbel, kamu kurumlarının yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Program, geçit töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

