        Siirt Haberleri

        Sinema otobüsü yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için geziyor

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için açık hava sinema etkinliği düzenleniyor.

        Giriş: 30.10.2025 - 11:05 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:05
        Sinema otobüsü yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için geziyor
        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yurt ve pansiyonda kalan öğrenciler için açık hava sinema etkinliği düzenleniyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü işbirliğiyle "Aile Yılı" kapsamında yurt ve pansiyonda kalan öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla "Açık Hava Sineması Projesi" hayata geçirildi.

        Proje kapsamında her hafta 18.00-21.00 arasında yurt veya pansiyona giden ekipler, bahçede gezici sinema otobüsünde kurulan dev ekranda film gösterimi yapıyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı filmleri izleyen öğrenciler, patlamış mısır ikramı ile keyifli saatler geçiriyor.

        Proje kapsamında merkezde Yavuz Sultan Selim Lisesine gezici sinema otobüsü ile giden ekipler, pansiyonda kalan kız öğrenciler için etkinlik düzenledi. Öğrenciler, okul bahçesinde varilde yakılan odun ateşinin etrafından kurulan dev ekrandan film izledi.

        - "Yıl sonuna kadar bu etkinliğimiz devam edecek"

        İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, AA muhabirine, Aile Yılı kapsamında geçen hafta başlatılan ve bugün ikincisi düzenlenen etkinliğe öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

        Projenin İl Halk Kütüphanesi işbirliğinde devam ettiğini belirten Saz, "Akşam pansiyonlu okullarımızda sinema keyfi ile öğrencilerimize bir nostalji yaşatıyoruz. Yıl sonuna kadar bu etkinliğimiz devam edecek. Pansiyonlu okullarımızdaki kız ve erkek öğrencilerimize yönelik bu etkinliği gerçekleştireceğiz." dedi.

        - Filmleri öğrenciler seçiyor

        Proje ile aynı zamanda öğrencilere aile bilincini de aşılamaya çalıştıklarını dile getiren Saz, etkinliğe katılan öğrencilerin keyifli vakit geçirdiklerini anlattı.

        Saz, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 3 bin 500 öğrencimizi bu sinema keyfinden faydalandıracağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından telif hakları onaylanmış yaklaşık 100'ün üzerinde film var. Bu filmleri öğrencilerimize gönderiyoruz. Onlar istedikleri filmleri bize bildiriyor. Biz de çalışma yaparak akşam öğrencilerin seçtiği filmleri izletiyoruz."

        - Gündüz kütüphane akşam sinema hizmeti veriyor

        İl Halk Kütüphanesi Müdürü Hasan Ok da gezici kütüphane olarak hizmet veren otobüsün gündüz okullarda kütüphane, akşam pansiyonlarda sinema hizmeti gerçekleştirdiğini söyledi.

        Yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Ok, "Pansiyon ve yurtta kalan öğrencilerimize keyifli anlar yaşatıyoruz. Gündüz kütüphanecilik faaliyetleri, akşam da sinema etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerden Hiranur Ekinci ise sinema etkinliğiyle eğlenceli saatler geçirdiklerini dile getirdi.

        Emeği geçen herkese teşekkür eden Ekinci, "Aile Yılı kapsamında bize böyle sıcak bir aile ortamı oluşturulduğu için çok mutlu olduk. Film de oldukça güzeldi." diye konuştu.

        Öğrencilerden Yağmur Gücel de soğuk havada ateş yakarak film izlediklerini belirterek, "İbrahim Hakkı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyorum. Pansiyonda kalıyorum. Bize sıcak bir aile ortamı oluşturdukları için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Film izleyerek arkadaşlarımızla hem sosyalleştik hem de keyifli vakitler geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

