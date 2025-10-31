Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te bir kişi silahla eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, eşini ve amcasını silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 31.10.2025 - 09:23
        Siirt'te bir kişi silahla eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, eşini ve amcasını silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde bir kişi, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle eşi, annesi, 2 amcası ve yengesine silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede saldırganın eşi ve amcasının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

