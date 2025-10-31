Siirt'te apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7 kişi dumandan etkilendi.

Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir binanın 7'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında, dumandan etkilenen 7 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bu arada, bir apartman sakini evde kedisinin kaldığını iletmesi üzerine itfaiye ekipleri kediyi evden çıkararak sahibine teslim etti.