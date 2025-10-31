Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7 kişi dumandan etkilendi.

        Giriş: 31.10.2025 - 15:03 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:03
        Siirt'te apartmanda çıkan yangında 7 kişi dumandan etkilendi
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, 7 kişi dumandan etkilendi.

        Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir binanın 7'nci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, dumandan etkilenen 7 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Bu arada, bir apartman sakini evde kedisinin kaldığını iletmesi üzerine itfaiye ekipleri kediyi evden çıkararak sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

