        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te bir kişi silahla eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, hamile eşini ve amcasını silahla öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

        Giriş: 31.10.2025 - 18:50 Güncelleme: 31.10.2025 - 18:50
        GÜNCELLEME 2 - Siirt'te bir kişi silahla eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, hamile eşini ve amcasını silahla öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Onur A. (32), sabaha karşı evlerinde henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Mine A'yı (27) tabancayla vurdu.

        Onur A, silah sesini duyarak eve gelen annesi Mualla (50), amcaları Özgür (43) ve Fikret (45) ile yengesi Nurşen A'ya (41) da silahla ateş açtı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, saldırganın eşi Mine ve amcası Özgür A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Saldırıda ağır yaralanan diğer 3 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, olay yerinde şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Zanlı Onur A. ve Mine A'nın çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

        Cenazeler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyü mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, aileye başsağlığı diledi.

