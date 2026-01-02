Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 1147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de kar ve tipi sebebiyle 1147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:40 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 1147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de kar ve tipi sebebiyle 1147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 50, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 50, Karlıova'da 35, Kiğı'da 20, Solhan'da 18, Yayladere'de 16 ve Yedisu'da 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

        - Siirt

        Siirt'te 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baykan'da 13, Pervari'de 12, Şirvan'da 10, Eruh'ta 8 ve Kurtalan'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor.​​​​​​​

        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Elazığ

        Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 98, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10, Baskil'de 29, Maden'de 30, Karakoçan'da 88, Keban'da 18, Kovancılar'da 76, Palu'da 34 ve Sivrice'de 11 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 407 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        ​​​​​​​- Batman

        Batman'da kar yağışı nedeniyle 333 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 20, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 68, Hasankeyf'te 5, Kozluk'ta 150, Sason'da 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları aralıksız sürüyor.​​​​​​​

        - Mardin

        Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kentte kar nedeniyle il genelinde 90 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

        - Şırnak

        Şırnak’ta 5 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde 35 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 45 santimetreyi aştı.

        Kar ve tipi sebebiyle kent merkezine bağlı 6, Beytüşşebap'ta 17 ve Uludere'de 7, Cizre'de 2, Güçlükonak'ta 7 ve Silopi'de 3 olmak üzere köyün 42 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin kapalı yolların ulaşıma açılması için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        Kar yağışının devam ettiği kentte araçlar ve tek katlı evler, adeta kara gömüldü. Belediye ekipleri, ana ve ara arterleri açık tutmak için çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Yalova'daki DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama!
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump: İran protestoculara şiddetle karşılık verirse harekete geçeriz
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        Trump politikalarının 'altın' imtihanı
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        İsviçre'de kayak merkezinde facia!
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        Ada devinden transfer kancası: Arda için rekor teklif
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        19 yaşındaki genç kız, bıçaklı kavgada öldü!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Galatasaray'a Singo müjdesi!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Otomobil uçuruma düşerken kapıyı açtı!
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Fenerbahçe'de transfer: Anthony Musaba
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Açlıktan ölen bebekte flaş gelişme! Aile boyu katil!
        Kadınlar tepki gösterdi
        Kadınlar tepki gösterdi
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız?
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        Dünyaca ünlü yıldızların ikinci meslekleri!
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        ÖTV'siz araçlarda limitler arttı
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        2026'da hangi modeller Türkiye'ye gelecek?
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Bugün 6. gün! Darp edildiği iddia edildi! Sevgiliye adli kontrol!
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Atık tankerinden çıktılar! Tam 32 tane
        Mamdani dönemi resmen başladı
        Mamdani dönemi resmen başladı
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        İşçi 2026’da ne kadar vergi verecek?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?
        Kış ayları neden kilo aldırıyor?

        Benzer Haberler

        Siirt'te çatılardaki kat kütleleri itfaiye ekipleri tarafından temizlendi
        Siirt'te çatılardaki kat kütleleri itfaiye ekipleri tarafından temizlendi
        Siirt'te yoğun kar yağışına rağmen ekipler çalışmaya devam ediyor
        Siirt'te yoğun kar yağışına rağmen ekipler çalışmaya devam ediyor
        Siirt'te çatılardan düşen kar kütleleri araç ve iş yerlerinde hasara yol aç...
        Siirt'te çatılardan düşen kar kütleleri araç ve iş yerlerinde hasara yol aç...
        Siirt'te bir kafenin çatısına kar kütlelerinin düşmesi cep telefonu kameras...
        Siirt'te bir kafenin çatısına kar kütlelerinin düşmesi cep telefonu kameras...
        Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
        Siirt'te karın ağırlığıyla 3 ahırın çatısı çöktü; çok sayıda hayvan öldü
        Siirt'te okullar 1 gün tatil edildi
        Siirt'te okullar 1 gün tatil edildi