Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de 1147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Bingöl, Elazığ, Siirt, Şırnak, Batman ve Mardin'de kar ve tipi sebebiyle 1147 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 226 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 50, ilçelerden Adaklı'da 32, Genç'te 50, Karlıova'da 35, Kiğı'da 20, Solhan'da 18, Yayladere'de 16 ve Yedisu'da 5 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.

Kapanan yolların ulaşıma açılması için 110 personel ve 53 araçla çalışmalar sürüyor.

- Siirt

Siirt'te 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baykan'da 13, Pervari'de 12, Şirvan'da 10, Eruh'ta 8 ve Kurtalan'da 6 köye ulaşım sağlanamıyor.​​​​​​​

Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Elazığ

Elazığ'da etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkeze bağlı 98, ilçelerden Ağın'da 3, Alacakaya'da 10 ve Arıcak'ta 10, Baskil'de 29, Maden'de 30, Karakoçan'da 88, Keban'da 18, Kovancılar'da 76, Palu'da 34 ve Sivrice'de 11 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, 407 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor. ​​​​​​​- Batman Batman'da kar yağışı nedeniyle 333 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle merkezde 20, ilçelerden Beşiri'de 2, Gercüş'te 68, Hasankeyf'te 5, Kozluk'ta 150, Sason'da 88 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin yolların ulaşıma açılması için çalışmaları aralıksız sürüyor.​​​​​​​ - Mardin Mardin'de de kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentte kar nedeniyle il genelinde 90 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Mardin Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.