        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:13 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:13
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kayabağlar beldesi Çaykor yolunda, ehliyetsiz sürücü A.D. (15) yönetimindeki 72 ACG 886 plakalı otomobil devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M.İ. (15), Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        M.M.İ'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

