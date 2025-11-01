Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kayabağlar beldesi Çaykor yolunda, ehliyetsiz sürücü A.D. (15) yönetimindeki 72 ACG 886 plakalı otomobil devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta bulunan ve ağır yaralanan M.M.İ. (15), Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
M.M.İ'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
