        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 04.11.2025 - 16:53
        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

        Siirt-Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma U.'ya (25) polis aracı çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan Fatma U, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

