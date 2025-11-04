Siirt'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı
Siirt-Kurtalan kara yolunun İsmet Aydın Caddesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma U.'ya (25) polis aracı çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Fatma U, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
