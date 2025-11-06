Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te 588 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı

        Siirt'te 588 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 13:44 Güncelleme: 06.11.2025 - 13:44
        Siirt'te 588 üreticiye yüzde 75 hibe desteğiyle kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı
        Siirt'te 588 çiftçiye yüzde 75 hibe desteğiyle 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında merkez, Kurtalan, Baykan ve Eruh ilçelerinde toplam 15 bin dekar alanda üretim yapılmak üzere 588 üreticiye 203 ton sertifikalı kırmızı mercimek tohumu dağıtımı için Kurtalan ilçesinde program düzenlendi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce düzenlenen programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, projenin Siirt tarımının geleceği açısından büyük bir adım olduğunu belirtti.

        Projenin sadece üreticilere sağlanan bir destek olmadığını aynı zamanda ülkenin gıda güvenliğine, kırsal kalkınmaya ve sürdürülebilir tarım vizyonuna güçlü bir katkı olduğunu bildiren Kızılkaya, "Toplam 13 milyon 333 bin 333 lira tutarındaki bu projenin yüzde 75'i Bakanlık hibesiyle hayata geçirilecektir. Bu tablo devletimizin üreticisinin yanında olduğunu, tarımı stratejik bir sektör olarak gördüğünü bir kez daha göstermektedir." diye konuştu.

        Tarımsal üretim açısından kritik bir dönemde olduklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Küresel iklim değişikliği azalan yağışlar ve artan kuraklık riski, tarımsal üretimin geleceğini doğrudan etkilemektedir. İşte bu noktada, kırmızı mercimek gibi kuraklığa dayanıklı, suyu daha verimli kullanan ürünlerin yaygınlaştırılması büyük önem taşımaktadır. Bu proje ile hedefimiz kuraklığa dayanıklı çeşitlerin üretimini artırmak, sertifikalı tohum kullanımını yaygınlaştırmak, birim alandan alınan verimi yükseltmek ve üreticimizin gelir seviyesini daha da artırmaktır. Böylece sertifikalı tohumlar sayesinde hastalıklara dayanıklılık artacak, ürün kalitesi yükselecek, çiftçimizin emeği berekete dönüşecektir. Kırmızı mercimek üretimini destekleyerek çiftçimizi güçlendiriyor, ilimizin tarımsal çeşitliliğini artırıyoruz. Hedefimiz daha verimli topraklar, daha güçlü üreticiler ve daha sürdürülebilir bir Siirt tarımıdır."

        Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi de mercimek yetiştiriciliğinin ekonomik ve ekolojik açıdan Siirt tarımı için büyük önem taşıdığını söyledi.

        Geçen yıl TÜİK verilerine göre Siirt'te 147 bin dekar alanda mercimek ekimi yapıldığını ve yaklaşık 30 bin 500 ton ürün elde edildiğini ifade eden Şanverdi, "Bu da dekara ortalama 207 kilogram verim anlamına gelmektedir. İlimiz kırmızı mercimek üretiminde Türkiye genelinde 4'üncü sırada yer almakta ve ülkemiz üretiminin yaklaşık yüzde 7,5'ini karşılamaktadır." dedi.

        Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat da emeği geçenlere teşekkür ederek, projenin merkez ve ilçelerinde tarımın daha da gelişmesine katkı sunacağını bildirdi.

        Konuşmaların ardından dua edildi, üreticilere tohum dağıtımı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

