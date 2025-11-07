Pervari balının AB tarafından tescillenmesi için başvuru yapılacak

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, "Pervari balının şu anda aslında AB tescil başvurusu hazırlandı. Türkiye'de şu anda 40 AB tescil ürünümüz var. Pervari balının da tüm altyapıları, çalışmaları tamamlandı." dedi.

TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Farkındalık Konferansı'na katılmak üzere Siirt'e gelen Durak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Konferans Salonu girişinde sergilenen tescilli ürünleri inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

TÜRKPATENT'ten 22 yıl önce coğrafi işaret belgesi alınarak tescillenen Pervari balıyla ilgili bilgi veren Durak, bu balın Avrupa Birliği (AB) nezdindeki tescili için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Durak, "Pervari balının şu anda aslında AB tescil başvurusu hazırlandı. Türkiye'de şu anda 40 AB tescil ürünümüz var. Pervari balının da tüm altyapıları, çalışmaları tamamlandı. İnşallah Avrupa'da da Pervari balı diğer dünyadaki ballarla birlikte aynı raflarda AB tescili ile satışa çıkmaya ve pazarlama imkanını bulacak. Bunu da müjde olarak verelim." ifadelerini kullandı.

Vali Kemal Kızılkaya da coğrafi tescilli 12 ürünün yanında Pervari balının AB tarafından tescillenmesinin önemli olduğunu bildirdi. - "Geçtiğimiz sene ilk defa 10 binin üzerine patent başvurusu oldu" Başkan Durak, konferansta yaptığı konuşmada ise kurum olarak ülkenin fikri mülkiyeti, beşeri sermayesi ve değerlerini koruyarak, bunların ülkede ve dünyada tanıtılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Türkiye'nin coğrafi işaretler konusunda çok zengin ülkelerden biri olduğunu ifade eden Durak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünyada en fazla coğrafi işaret sahip ikinci ülkeyiz. Avrupa'daki birçok ülkeden daha fazla coğrafi işaretli ürünümüz var. Bu, kültürel değerlerimizin zenginliğini gösteriyor. Ülke olarak dünyada da fikri mülkiyet dediğimiz konuda önde gelen ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz sene ilk defa 10 binin üzerine patent başvurusu oldu ve bu bizim için de bir gurur. Bu sene inşallah geçtiğimiz seneye nazaran daha da iyiye doğru gidiyoruz. Marka başvurularında da dünyada 6. sıradayız. Bu da yine 194 ülke arasından göstermiş olduğumuz bir sıralama. Tasarım başvurularında da dünyada yine ikinci sıradayız. Bu da aslında ülkemizde fikri mülkiyetin ne kadar hızlı bir şekilde geliştiğini gösteriyor."