Eruh'ta yol asfaltlama çalışması yapıldı
Siirt'in Eruh ilçesinde 29 bin 350 metre yol asfaltlandı.
Siirt'in Eruh ilçesinde 29 bin 350 metre yol asfaltlandı.
Valilikten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yolların vatandaşların gönül rızası, huzuru ve devlete dua edilmesiyle güzelleştiğini belirtti.
Erenkaya-Özlüpelit-Dağdöşü, Kalender-Yeşilören, Yeşilören-Payamlı-Kılıçkaya-Milan, Milan-Kavaközü-Bağgöze-Çeltiksuyu, Bağgöze, Kaşıkyayla, Çimencik ve Çetinkol (Papire Sofi) yolları güzergahlarında toplam 29 bin 350 metre bitümlü sıcak karışım asfalt ile yol çizgi ve şerit çalışmalarının tamamlandığını belirten Kızılkaya, ilde 100 kilometrenin üzerinde yapılan asfaltın İl Özel İdaresine ait şantiyede mühendis, teknik personel ve işçilerin emeğiyle gerçekleştirildiğini ifade etti.
"Yollarımız güzelleştikçe hemşerilerimizin yüzleri de gülmeye devam ediyor." diyen Kızılkaya, yatırımlar sayesinde ulaşım konforu ve güvenliğinin arttığını dile getirdi.
Kızılkaya, çalışmalarla köylerin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlandığını belirterek, projelere destek veren ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.