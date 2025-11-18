Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Tütün köyü mevkisinde çarpıştı.
Kazada, 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.