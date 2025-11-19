Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 11:11 Güncelleme: 19.11.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

        C.K'nin kullandığı 56 DA 906 plakalı belediye otobüsü, Siirt-Kurtalan kara yolu 15 Temmuz Demokrasi Meydanı mevkisinde Dursun Tosun'un (18) kullandığı 56 AAD 464 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile beraberindeki ağabeyi Halis Tosun (23) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otobüs şoförü gözaltına alındı.

        Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        "En ince detayına kadar araştırıyoruz"
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Maydonoz iddianamesi tamamlandı! İşte istenen cezalar
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Düşüşe aldırmadı 100 milyon dolarlık Bitcoin aldı
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Mucizenin adı: Curaçao ve Haiti!
        Grip vakaları artıyor!
        Grip vakaları artıyor!
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        15 yaşındaki çırak öldü! Kompresörle vahşet
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        Beşiktaş'ta hedef Santi Comesana!
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        "Trump Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek için gizli plan hazırlığında"
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Tam vahşet!
        "Karizmayı çizdiler!"
        "Karizmayı çizdiler!"
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Zeynep Özden Ayyıldız: Yapay zeka çağında duygusunu aktarabilen insan başarılı olacak
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Trafikte dövülerek öldürülmüştü... Kanseri yendi caniyi yenemedi!
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Atık malzemeden yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Netanyahu New York'a giderse tutuklanabilir
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Piyasalar Fed'deki cepheleşmeyi takip ediyor
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        Sosyal güvenlikte düşündüren tablo
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        "Bizimkisi mahalle aşkı"
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?
        İlk diş macunu neyle yapılıyordu?

        Benzer Haberler

        Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kardeşi ağır yaralandı
        Otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, kardeşi ağır yaralandı
        60 yaşındaki usta, 45 yıldır demir dövüyor Siirtli demir ustası kalfa bulam...
        60 yaşındaki usta, 45 yıldır demir dövüyor Siirtli demir ustası kalfa bulam...
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Siirt'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Siirt'te otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
        Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi
        Siirt'te "26. Ulusal Çocuk Forumu" sona erdi
        Siirt'te iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
        Siirt'te iki kamyon kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı