Siirt'te otobüsle çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Bu arada bir ekmek fırınında çalışan kardeşlerin işe gittikleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Siirt'te belediye otobüsü ile çarpışan motosikletteki 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

