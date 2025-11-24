Siirt'te jandarma ekiplerinden "Öğretmenler Günü" kutlaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilde 297 okulu ziyaret ederek, öğretmenlerin gününü kutladı.

