        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" başladı

        Siirt'te kent genelinde okuma kültürünü güçlendirmek amacıyla "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" hayata geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 20:57 Güncelleme: 27.11.2025 - 21:02
        "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" başladı
        Siirt'te kent genelinde okuma kültürünü güçlendirmek amacıyla "Siirt Geleceğe Sayfa Çeviriyor Projesi" hayata geçirildi.

        İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, yaptığı açıklamada, 2025-2026 eğitim öğretim yılını kapsayan proje kapsamında öğrenci, öğretmen ve aileler arasında kitapla kurulan bağı güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

        Okuma kültürünü yaygınlaştırarak, daha bilinçli ve donanımlı bir neslin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Saz, "Kent merkezinden en ücra köylere kadar tüm okullarda okuma etkinlikleri, kitap buluşmaları, yazar söyleşileri ve aile katılımlı okuma programları düzenliyoruz. Öğrencilerin bilgiyle, kitapla ve kültürle daha fazla temas kurmasını sağlayan çalışmamız, aynı zamanda ailelerin de okuma sürecine aktif olarak dahil olmasına zemin hazırlıyor." dedi.

        Projenin temel amacının sadece bir ders faaliyeti olmadığını dile getiren Saz, okumanın hayatın tamamını aydınlatan bir kültür alışkanlığı olduğunu topluma hissettirmek istediklerini kaydetti.

        "Yürütülen çalışmalarla kentin okuma haritasını güçlendirmeyi ve gelecek kuşaklara daha sağlam bir entelektüel temel bırakmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda motivasyonu artırıcı çeşitli ödüller, etkinlikler ve geziler de planlıyoruz." ifadelerini kullanan Saz, tüm öğrenci, öğretmen ve aileleri projeye katılmaya davet etti.

