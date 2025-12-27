Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuk ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 22:47 Güncelleme: 27.12.2025 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuk ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

        Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Nallıkaya köyünün Tüylüce mezrasında Beytullah Bumin'in ateşinin yükselmesi üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.

        Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

        Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Siirt'te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada
        Siirt'te karla mücadele seferberliği: 97 araç ve 202 personel sahada
        Siirt-Bitlis kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kap...
        Siirt-Bitlis kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kap...
        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo besi yemi bırakıldı
        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo besi yemi bırakıldı
        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor
        Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor
        Siirt'te yılbaşı öncesi fiyat denetimleri artırıldı
        Siirt'te yılbaşı öncesi fiyat denetimleri artırıldı