Siirt'te yolu kardan kapanan köyde hastalanan çocuk ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Siirt'in Şirvan ilçesinde yolu kardan kapanan köyde hastalanan 8 yaşındaki çocuk, ekiplerin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Nallıkaya köyünün Tüylüce mezrasında Beytullah Bumin'in ateşinin yükselmesi üzerine yetkililerden yardım talebinde bulunuldu.
Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, yolu ulaşıma açarak hastayı 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.
Şirvan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.