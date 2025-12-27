Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt-Bitlis kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı

        Siirt Valiliği, Siirt-Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 21:33 Güncelleme: 27.12.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt-Bitlis kara yolu kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Siirt Valiliği, Siirt-Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Siirt-Bitlis kara yolunun Baykan-Bitlis arasında bulunan bölgede Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Bu kapsamda ağır tonajlı kamyon ve tırlar ile trafiğe zincirsiz çıkan araçların uygun alanlarda bekletildiği anlatılan açıklamada, ağır tonajlı araçların kara yolunun Baykan-Bitlis güzergahını kullanmalarına izin verilmediği, hafif araçların ise zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verildiği kaydedildi.

        Açıklamada, bekletilen araç ve sürücülerin ihtiyaç ve taleplerinin Baykan Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma, Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karayolları ve belediye ekiplerince takip edileceği ve herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyeceği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        "6 Şubat'ta olduğu gibi sizin yanınızdayız"
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        "Günümüzün Süleyman'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan"
        Koridorda silah sesleri
        Koridorda silah sesleri
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        F.Bahçe taraftarına mektup yazdı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Şoföre şiddet kamerada
        Şoföre şiddet kamerada
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        Kaşıntı şikayetiyle hastaneye giden Emirhan'ın burnundan çekirdek ve pipet parçası çıktı
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer derbisi!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        Adana'da korkunç olay! Kanlı düello: 2 genç öldü!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        Eşine de oğluna da acımadı! Katliam evi!
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Kademeli emeklilikte merak edilen soru
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!
        Serdal Adalı: Yabancı VAR gerekliliktir!

        Benzer Haberler

        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo besi yemi bırakıldı
        Siirt'te yaban hayvanlarına 750 kilo besi yemi bırakıldı
        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor
        Siirt'te 5 kulvarlı tartan pist projeleri hayata geçiriliyor
        Siirt'te yılbaşı öncesi fiyat denetimleri artırıldı
        Siirt'te yılbaşı öncesi fiyat denetimleri artırıldı
        Siirt'te 45 yolu ulaşıma kapandı, yolda kalan bazı araçlar kurtarıldı
        Siirt'te 45 yolu ulaşıma kapandı, yolda kalan bazı araçlar kurtarıldı
        Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 74 yerleşim yerine ulaşım sağlanam...
        Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 74 yerleşim yerine ulaşım sağlanam...