        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu

        Siirt'te kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 18:41 Güncelleme: 27.12.2025 - 18:41
        Siirt'te kaybolan Alzheimer hastası bulundu
        Siirt'te kaybolan 76 yaşındaki Alzheimer hastası, arama çalışmaları sonucu bulundu.

        Kentte dün evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Alzheimer hastası Cafer S'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cafer S'nin bulunması için dron destekli arama çalışması başlattı.

        Ulus Mahallesi'nde baygın bulunan Cafer S, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Cafer S, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

