Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar nedeniyle 74 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt, Elazığ ve Şırnak'ta kar ve tipi nedeniyle 74 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışı nedeniyle Pervari, Şirvan ve Eruh ilçeleri ile merkeze bağlı 45 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

- Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kar nedeniyle ilçelerden Karakoçan'da 14, Kovancılar'da 8 ve Sivrice'de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, kapalı 23 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Şırnak

Kent merkezi ve bazı ilçelerde yağmur, Beytüşşebap ve bağlı köylerde ise kar yağışı etkili oldu.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap ilçesine bağlı 6 köy yolu ulaşıma kapandı.