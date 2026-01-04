Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de 102 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ile Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Siirt'te etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Şirvan'da 9, Baykan'da 4, Pervari'de 3 ve Eruh'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

- Şırnak

Şırnak'ta yağışın ardından kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere'de 2 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Bingöl

Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 29, Karlıova'da 2, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.