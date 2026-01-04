Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ve Mardin'de 102 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ile Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:29
        Şırnak, Siirt, Bingöl, Elazığ ile Mardin'de kar ve tipi nedeniyle 102 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Siirt'te etkili olan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Şirvan'da 9, Baykan'da 4, Pervari'de 3 ve Eruh'ta 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

        Kapanan yolların açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Şırnak

        Şırnak'ta yağışın ardından kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

        Merkeze bağlı 1, ilçelerden Beytüşşebap'ta 7 ve Uludere'de 2 yerleşim yerinin yolu kardan kapandı.

        İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Bingöl

        Bingöl İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 5, ilçelerden Adaklı'da 3, Genç'te 29, Karlıova'da 2, Solhan'da 4 ve Yayladere'de 3 olmak üzere 46 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Yolların temizlenmesi için 110 personel ve 53 araçla çalışma yapılıyor.

        - Elazığ

        Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 5, Maden'de 1, Kovancılar'da 1 ve Karakoçan'da 11 olmak üzere 18 yerleşim yerinin kapanan yolunu açmak için çalışmalar sürdürülüyor.

        - Mardin

        Mardin'de kar nedeniyle 10 kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütülüyor.

