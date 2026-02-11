"Siirt Pırtike Çorbası" coğrafi işaretle tescillendi

Siirt'in "Pırtike Çorbası"na Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin köklü kültür ve gastronomi mirası korunarak geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce tescil başvurusu yapılan "Siirt Pırtike Çorbası", Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescil edildi.​​​​​​​



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Kızılkaya, coğrafi işaretlerin yerel kalkınmanın ve kültürel sürekliliğin en güçlü teminatı olduğunu belirtti.



Tescil sürecinde emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür eden Kızılkaya, tescil belgesinin Siirt'e hayırlı olmasını diledi.

