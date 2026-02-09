Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te şehit Yahya Yıldız adına kütüphane ve çeşme açılışı yapıldı

        Siirt'in Eruh ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs 2024'te şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız adına yaptırılan kütüphane ve çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.02.2026 - 22:09 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:09
        Siirt'te şehit Yahya Yıldız adına kütüphane ve çeşme açılışı yapıldı
        –Siirt’in Eruh ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 22 Mayıs 2024’te şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız adına yaptırılan kütüphane ve çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, Eruh Cumhuriyet İlkokulu bünyesinde yaptırılan kütüphanenin açılışına katıldı.

        Açıklamada, açılışta yaptığı konuşmasına yer verilen Kızılkaya, şehidin adını taşıyan kütüphanenin öğrencilerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunacağını, eğitim hayatlarını destekleyerek vatan ve millet bilincini güçlendireceğini belirtti.

        Kütüphanenin yalnızca bir eğitim alanı olmadığını, gelecek nesillere rehberlik edecek kalıcı bir değer olacağını ifade eden Kızılkaya, yapımına katkı sunan Kardeş Köy Okulları Topluluğu temsilcisi Hilal Kalafat’a, Eruh Kaymakamlığına ve Eruh Belediyesine teşekkür etti.

        Kızılkaya, açılışını yaptığı kütüphaneyi gezdi.

        Açılışın ardından Kızılkaya, Eruh Kaymakamlığınca Fatih Mahallesi’nde şehit Yahya Yıldız adına yaptırılan çeşmenin açılışına da katıldı.

        Kızılkaya, programın ardından şehidin ailesini ziyaret etti.

        Açılışlara, şehidin anne ve babası Gülsüm ve Hasan Yıldız’ın yanı sıra Eruh Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

