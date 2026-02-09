Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        AK Parti Siirt Milletvekili Gül ile İl Başkanı Özturan gazetecilerle bir araya geldi

        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 15:49 Güncelleme: 09.02.2026 - 15:49
        AK Parti Siirt Milletvekili Gül ile İl Başkanı Özturan gazetecilerle bir araya geldi
        AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ve AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, basın mensuplarıyla bir araya geldi.


        Gül, Siirt Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, kentin tarım, ulaşım ve sağlık alanlarındaki sorunlara değinerek, yapılması planlanan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla kentte düzenlenen "Siirt Ekonomi Zirvesi"ni anımsatan Gül, zirevinin kentin ekonomik sorunlarına çözüm üretilmesinde önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

        Organize Sanayi Bölgesinde yatırımların artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Gül, bu kapsamda iş dünyası temsilcileriyle görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

        AK Parti Siirt İl Başkanı Özturan da kentin tüm sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, demir yolu başta olmak üzere diğer projelere verdikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlara teşekkür etti.

        Toplantıya, AK Parti Siirt Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül de katıldı.

