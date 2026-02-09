MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan 27 yaşındaki Berkan Yüksek, dede yadigarı atçılığı yaşatmak için çiftlik kurdu.



Siirt'te at sevgisiyle büyüyen Yüksek, 6 ay önce kent merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı eteklerinde at çiftliği kurdu.



Babasının desteğiyle kurduğu çiftlikte rahvan, Arap, İngiliz ve midilli cinsi atları yetiştiren Yüksek, yaptırdığı bin metrelik çitle çevrili çalışma alanında da atlara ilgi duyanlara binicilik eğitimi veriyor.



Yüksek, AA muhabirine, ata geleneği atçılığı üç kuşaktır Siirt'te yaşattıklarını söyledi.



Atçılığı severek yaptığını belirten Yüksek, "Atçılıkta üçüncü kuşağım. Dedemden sonra babam, babamdan sonra ben. Atalarımızın mirası olan atçılığı unutturmamak amacıyla bu çiftliği kurduk." dedi.



Uzmanların ata binmenin kaygıyı azalttığını, özgüveni artırdığını belirttiğini dile getiren Yüksek, Siirt'te atçılığa yönelik spor kulübü de kurduğunu belirtti.



Yüksek, şunları kaydetti:



"Kulübümüzde rahvan, İngiliz, midilli ve Arap atlarımız var. Her atın özelliği farklı. İngiliz atı çok hızlı, Arap atı dayanıklı, rahvan atları ise biniciyi sarsmaz, dengelidir. Atlarımız eğitimli ve güvenlidir. Amacımız memleketimize faydalı olmak ve atlı sporları yaygınlaştırmaktır. Atlı okçuluk, kökbörü ve cirit çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda tüm ata sporlarını çiftliğimizde uygulamaya açacağız."



Çiftlikte 6 at bulunduğunu, bu sayıyı ilkbaharda 11'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksek, "Babam 30 yıldır atlarla ilgileniyor ve katıldığı bazı özel rahvan at yarışlarında birçok şampiyonluğa imza attı. Bu tesisin kurulmasında babam en büyük destekçim oldu. Çiftliğimizde binicilik eğitimleri 9 dersten oluşuyor ve her ders yaklaşık bir saat sürüyor. İlk dersler biraz yorucu olabiliyor çünkü öğrenciler ata daha önce binmemiş olabiliyor. Şu ana kadar 18 kişiye eğitim verdik, safariye çıkacak kadar ata binmeyi öğrettik. Ayrıca bireysel biniş için gelenler de oluyor. Çiftliğimize gelenlere kahvaltı ve kahve hizmeti de sunuyoruz." diye konuştu.



Kulüp bünyesinde atlı okçuluk eğitimi veren Herdem Sizer, atlı sporun kaygıyı azalttığını, duruş bozukluklarını düzelttiğini, fiziksel olarak fayda sağladığını ve kişilerin özgüvenini artırdığını gördüklerini söyledi.



Çocuk ve gençlere eğitim verdiklerini belirten Sizer, "Ayrıca down sendromlu ve özel bireylere de birebir eğitimler veriyoruz. Bu dersler vazgeçilmez bir deneyim oluyor. İlerleyen günlerde yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Atlı okçuluk atalarımızın sporu. Bu sporun kaybolmasını istemiyoruz. Siirt'te insanlara bu deneyimi sunmak istiyoruz." dedi.



- "Atları çok sevmeye başladım"



Eğitimlere katılan Hiranur Karakaş ise atları görmek için geldiği çiftlikte binicilik eğitimi almaya başladığını söyledi.



Karakaş, "Boş vakitlerimde çiftliğe geliyorum. Bu deneyim keyifli oldu. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.



Esma Dima da binicilikten keyif aldığını anlatarak, "Atlardan korkardım ama bir süre gelip gittikten sonra onlarla aramda bir bağ oluştu. Atları çok sevmeye başladım ve sürekli gelip at biniyorum. Eğitim de aldım. Eğitimler çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.







