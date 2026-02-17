Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 ASB 971 plakalı otomobil, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde 56 AAZ 139 plakalı Siirt Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

