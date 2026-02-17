Canlı
        Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 20:15 Güncelleme: 17.02.2026 - 20:15
        Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Siirt'te belediye otobüsüne arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 33 ASB 971 plakalı otomobil, Afetevleri Mahallesi Kurtalan Caddesi'nde 56 AAZ 139 plakalı Siirt Belediyesine ait yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

        Kazada otomobildeki sürücü ile 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

