        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Siirt'tin Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2026 - 12:37 Güncelleme: 18.02.2026 - 12:37
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Siirt'tin Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Veyselkarani beldesi girişindeki uygulama noktasında bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 30 parça halinde 31 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, olayla ilgili D.E, E.E, E.A. ve M.Ş.E. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

