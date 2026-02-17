Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü
Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeni Mahalle Kurtalan-Siirt kara yolundaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.
Dicle Elektrik ekipleri de Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uyguladı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.
