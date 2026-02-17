Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 23:07 Güncelleme: 17.02.2026 - 23:07
        Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü
        Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle Kurtalan-Siirt kara yolundaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.


        Dicle Elektrik ekipleri de Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uyguladı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.

