Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Giriş: 07.03.2026 - 23:32 Güncelleme:
Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada taraflardan O.G. ile M.Ş.B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri