        Siirt Haberleri

        Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 07.03.2026 - 23:32
        Siirt'te silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Siirt'te çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada taraflardan O.G. ile M.Ş.B. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

