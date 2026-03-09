Siirt'te kardan kapanan 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde karla mücadele çalışmaları 47 araç ve 100 personelle aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında ilçelerden Şirvan'da 12, Pervari'de 8 köy yolu ulaşıma açıldı.

