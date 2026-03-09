Canlı
Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te kardan kapanan 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapanan 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı.

        Giriş: 09.03.2026 - 22:05
        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kent genelinde karla mücadele çalışmaları 47 araç ve 100 personelle aralıksız sürüyor.

        Çalışmalar kapsamında ilçelerden Şirvan'da 12, Pervari'de 8 köy yolu ulaşıma açıldı.



        İran’ın Ankara Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm birimlerimizle teyakkuz halindeyiz
        "Mücteba Hamaney'den memnun değilim"
        MSB: İran'dan atılan füze imha edildi
        Fransa bölgeye gemi gönderiyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Serdal Adalı'dan MHK'ya istifa çağrısı!
        9 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        CAS'tan G.Saray'ın itirazına ret!
        Cerny de "dijital zorbalık"tan rahatsız!
        Suudi Arabistan'dan iki petrol sahası için kritik adım
        "Benim için bir zevk"
        Hedef: 13 yıl sonra çeyrek final!
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        Ramazan Günlüğü
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Müzik dünyasının acı kaybı
