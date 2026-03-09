Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te kar nedeniyle 20 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle 20 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle ilçelerden Şirvan'da 12 ve Pervari'de 8 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.​​​​​​​

        Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        "Hakemlerin hata yaptığını biz de görüyoruz!"
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kurtalan'da ev yangını
        Kurtalan'da ev yangını
        Siirt'te kardan kapanan 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te kardan kapanan 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler sergilendi
        Siirt'te kadınların yaptığı el işi ürünler sergilendi
        Siirt'te "perinatoloji" hizmetiyle riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri y...
        Siirt'te "perinatoloji" hizmetiyle riskli gebeliklerin tanı ve tedavileri y...
        Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te karla mücadele sürüyor: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ula...