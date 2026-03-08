Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 16:27
        Siirt'te yolu kardan kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hamile kadın, ekiplerin çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

        İl Özel idaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Gökbudak köyünde rahatsızlanan 22 yaşındaki Hediye Efe'yi hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.

        Zorlu çalışma sonucu yolu açılan köye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hamile kadını hastaneye ulaştırdı.

        Öte yandan, ilçenin Narsuyu köyü yolunda heyelan meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerce yol tekrar ulaşıma açıldı.

