Siirt'te Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi
Türk Kızılay Siirt Şubesince iftar programı düzenlendi.
Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Kızılay bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Ramazanda her gün 600 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını dile getiren Altunç, belirlenen bazı ailelere gıda kolileri dağıtıldığını ve nakdi yardımlarda bulunulduğunu belirtti.
Altunç, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, bağışçıların destekleriyle yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.
Programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gökçe, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve bazı aileler katıldı.
