        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te Türk Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi

        Türk Kızılay Siirt Şubesince iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, Kızılay bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.


        Ramazanda her gün 600 kişiye sıcak yemek ulaştırıldığını dile getiren Altunç, belirlenen bazı ailelere gıda kolileri dağıtıldığını ve nakdi yardımlarda bulunulduğunu belirtti.

        Altunç, ramazanın birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade ederek, bağışçıların destekleriyle yardım faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.

        Programa, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Gökçe, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Yener Tanık, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve bazı aileler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

