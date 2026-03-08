Siirt'te kar nedeniyle 120 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Siirt'te kar yağışı nedeniyle 120 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkezde 2, ilçelerden Şirvan'da 40, Pervari'de 35, Eruh'ta 20, Baykan'da 17 ve Tillo'da 6 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Karla mücadele ekipleri, kar yağışından kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

