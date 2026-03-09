Kurtalan'da evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi.





Akçalı köyünde iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 çocuk dumandan etkilendi.





Sağlık ekipleri, hazır bekletilen ambulanslarda çocuklara müdahalede bulundu.





Yangın, evde hasara neden oldu.



