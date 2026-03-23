Siirt'te karda mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde karda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçenin Çemikare mevkisinde araçlar yolda mahsur kaldı.



İhbar üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan çalışmada 15 araç, içindeki vatandaşlarla kurtarıldı.



Öte yandan, Pervari'ye bağlı Keskin-Karşıyaka köy yolu ile Şirvan ilçesinin Yağcılar köy yolu heyelan nedeniyle kapandı.



Ekiplerin çalışmaları sonucu her iki yol ulaşıma açıldı.

