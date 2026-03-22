        Kum torbasıyla başladığı wushuda hedefi elde ettiği başarılara yenilerini eklemek

        MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'in Kurtalan ilçesinde evine astırdığı kum torbasıyla wushu sporuyla tanışan 20 yaşındaki milli sporcu İbrahim Halil Yön, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Giriş: 22.03.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İbrahim Halil, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde izlediği vidolarla wushu branşına ilgi duymaya başladı.

        İlk olarak evine astırdığı kum torbasıyla çalışmaya başlayan İbrahim Halil, bir yıl sonra spor salonunda antrenmanlara devam etti.

        İbrahim Halil Yön, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 2022'de Siirt'te ve 2023'te Batman'da düzenlenen iller arası müsabakalarda altın madalya kazandı.

        2024'te 23 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 56 kiloda yarışan genç sporcu, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

        Burada elde ettiği birincilikle milli sporcu ünvanı alan İbrahim Halil, geçen yıl büyükler kategorisinde katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda da farklı derecelerde başarılar elde etti.

        İbrahim Halil, bu yıl 10-15 Temmuz'da Edirne'de düzenlenmesi planlanan 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.




        - "İlk iki maçı nakavtla kazandım"

        Milli sporcu İbrahim Halil Yön, AA muhabirine, bu spora olan ilgisinin evine astırdığı kum torbasıyla çalışarak başladığını söyledi.

        Bu branşa başladığında hırslı ve azimli olduğunu ifade eden İbrahim Halil, ailesinin de kendisine destek olduğunu belirtti.

        İbrahim Halil Yön, "İlk iki maçı nakavtla kazandım. Bu beni çok motive etti. Daha sonra katıldığım şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum ve Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandım. İlk katıldığım Balkan şampiyonasında altın madalya aldım. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğudur, onu da başaracağız." diye konuştu.

        Milli sporcunun antrenörü Edip Dalkılıç da İbrahim Halil Yön'ün gelecek adına umut vadettiğini aktardı.

        İbrahim Halil'in çıktığı ilk iki maçı nakavtla kazanmasıyla yeteneğini fark ettiklerini dile getiren Dalkılıç, "Çalışmalarımızı artırdık ve hedefimizi daha yukarıya koyduk." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Düşman olmayan tüm gemilere Hürmüz açık
        İran'dan İsrail'deki Dimona ve Arad'a füze saldırısı! Çok sayıda yaralı var
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Fidan'dan savaşa dair değerlendirmeler
        İngiltere doğruladı: İran Diego Garcia'yı hedef aldı
        Çoban kılığına giren katili tüccar kılığına giren polis yakaladı!
        İlber Ortaylı'nın önerdiği meşhur İstanbul rotası
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Her şehirde yağış var! İşte bugün beklenen hava durumu
        Altın çağlarını yaşıyorlar
        Tatlı krizleri neden hep akşam gelir?
        Sevcan Orhan'dan tepkilere yanıt
        İran'dan nakit ihtiyacını karşılamak için yeni banknot
        Gheorghe Hagi'den Türkiye tespiti!
        Futbolcu cinayetinde katil zanlısı Alaatin Kadayıfçıoğlu yakalandı!
        Skoda CEO'su: "Türkiye için üretiliyor"
        "Onun karşıma çıkması bir mucize"
        6 kişinin öldüğü faciada mangal detayı!
        Victor Osimhen dönüş tarihini açıkladı!
        "Benimle savaşa gidebileceklerini biliyorlar!"
        Benzer Haberler

        Kurtalan'da yeni yapılan yolun tehlike oluşturduğu iddiası
        Kurtalan'da yeni yapılan yolun tehlike oluşturduğu iddiası
        Siirt'te düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
        Siirt'te düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı
        Siirt'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Siirt'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
        Kaymakam Serin, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı
        Kaymakam Serin, şehit aileleri ve gazilerin bayramını kutladı
        Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Siirt'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
        Kurtalan'da yemek işletmesinde yangın
        Kurtalan'da yemek işletmesinde yangın