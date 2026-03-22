Kum torbasıyla başladığı wushuda hedefi elde ettiği başarılara yenilerini eklemek

MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt’in Kurtalan ilçesinde evine astırdığı kum torbasıyla wushu sporuyla tanışan 20 yaşındaki milli sporcu İbrahim Halil Yön, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.



Siirt Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi İbrahim Halil, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde izlediği vidolarla wushu branşına ilgi duymaya başladı.



İlk olarak evine astırdığı kum torbasıyla çalışmaya başlayan İbrahim Halil, bir yıl sonra spor salonunda antrenmanlara devam etti.



İbrahim Halil Yön, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından 2022'de Siirt'te ve 2023'te Batman'da düzenlenen iller arası müsabakalarda altın madalya kazandı.



2024'te 23 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla Edirne'de düzenlenen 7. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda gençler kategorisinde 56 kiloda yarışan genç sporcu, rakiplerini yenerek şampiyon oldu.



Burada elde ettiği birincilikle milli sporcu ünvanı alan İbrahim Halil, geçen yıl büyükler kategorisinde katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda da farklı derecelerde başarılar elde etti.



İbrahim Halil, bu yıl 10-15 Temmuz'da Edirne'de düzenlenmesi planlanan 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.









- "İlk iki maçı nakavtla kazandım"



Milli sporcu İbrahim Halil Yön, AA muhabirine, bu spora olan ilgisinin evine astırdığı kum torbasıyla çalışarak başladığını söyledi.



Bu branşa başladığında hırslı ve azimli olduğunu ifade eden İbrahim Halil, ailesinin de kendisine destek olduğunu belirtti.



İbrahim Halil Yön, "İlk iki maçı nakavtla kazandım. Bu beni çok motive etti. Daha sonra katıldığım şampiyonada Türkiye üçüncüsü oldum ve Balkan şampiyonasına katılmaya hak kazandım. İlk katıldığım Balkan şampiyonasında altın madalya aldım. Şimdiki hedefim dünya şampiyonluğudur, onu da başaracağız." diye konuştu.



Milli sporcunun antrenörü Edip Dalkılıç da İbrahim Halil Yön'ün gelecek adına umut vadettiğini aktardı.



İbrahim Halil'in çıktığı ilk iki maçı nakavtla kazanmasıyla yeteneğini fark ettiklerini dile getiren Dalkılıç, "Çalışmalarımızı artırdık ve hedefimizi daha yukarıya koyduk." ifadesini kullandı.

