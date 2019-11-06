Türkiye’nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsü tamamlandı

Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı.

Pervari ilçesi Beğendik beldesinde 450 metre uzunlukta, 150 metre yükseklikte ve 210 metre orta açıkla yapılan Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü asma köprüsünün yapımı tamamlandı. Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesi sınırları içinde Botan Çayı üzerinde inşa edilen köprü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayacak. Köprünün bölge açısından önemli bir stratejik yapıya sahip olup, Siirt, Şırnak, Bitlis ve Van illerini birbirine bağlıyor.

Yetkililer, köprünün hizmete girmesinin, bölgede yaşayanların sosyoekonomik yapısına çok önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

SİİRT 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:35

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:16

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.