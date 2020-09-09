Siirt'te, silahlı terör örgütü üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)SİİRT´te, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye' olma suçundan aranan M.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. M.Y.'nin kaldığı adresi tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki sorgusunun ardından M.Y., adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Merkez Mehmet Yücel DURAK
2020-09-09 10:59:59
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.