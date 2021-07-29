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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak”

İHA

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, “Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacak”

Herkesi aşı olmaya davet eden Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkin ve sıkı bir denetim gerçekleştireceklerini söyledi.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kent merkezinde konuşlanan ‘Mobil Aşı Noktalarını’ ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güres ve Aydınlar Caddesinde esnaf ve vatandaşları da ziyaret ederek, denetimlerde bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, tüm halkı aşı olmaya davet etti. Pandemi ile mücadelede yeni dönemi değerlendiren Vali Hacıbektaşoğlu, bu güne kadar ağırlıklı olarak rehberlik amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin yerine daha sıkı ve etkin bir denetim gerçekleştireceğiz. Israrlara rağmen kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını ifade etti. İl genelinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Vali Hacıbektaşoğlu, “Yeni dönemde bütün ekiplerimiz sahada olacaktır. Maske, mesafe denetimi sıkı bir şekilde icra edilecektir. İşletmelerde kurallara uyulup uyulmadığı özellikle araçlarda özel araçlarda, toplu ulaşım araçlarında mutlaka maske takılması lazım. Bunların denetimi mutlaka yapılacak. Bunun dışında filyasyon çalışmaları çok ayrıntılı bir şekilde denetlenecektir. Bir de aşılama için almış olduğumuz bazı kararlar var. Daha önce 10 mobil ekibimiz vardı. Bunlar daha önce belirli saatlerde sabah saatlerinde başlayıp gece saat 23.00'a kadar münavebeleri bir şekilde çalışıyorlardı. Şimdi bütün ekiplerimiz sabah 08.00’den, gece 12’ye kadar aşı çalışmalarını sürdüreceklerdir. Biz bugüne kadar bu denetimleri ikaz etmek, uyarmak, bilgilendirmek ve motivasyonu diri tutmak için yapıyorduk. Mecbur kalmadıkça ceza yazılmamıştır. Ancak bugün salgının tırmanması ve geldiğimiz nokta bizi çok daha katı bir şekilde denetimleri yapmaya mecbur ediyor. Bu konuda da bütün vatandaşlarımız bilsin ki ekiplerimiz çok müsamahalı davranmayacak. Maske takmayan, ısrarla takmayan, bu çarşıda olur, toplu ulaşım araçlarında olur, işletmelerde olur, çay ocaklarında olur, nerede olursa olsun maske takmayan yani kurallara uymayan cezalandırılacak. Düğünler, taziyeler ve işletmelerde belirlenen tedbir ve kurallara uyulmuyorsa mutlaka yaptırım uygulanacak” dedi.
Vali denetimlerde kurallara uymayanlar hakkında mutlaka cezai işlemin yapılacağını sözlerine ekledi.

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