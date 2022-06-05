Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)

DHA

Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı (2)


'UYUYORDUM, KENDİMİ HASTANEDE BULDUM'
Siirt'in Baykan ilçesinde meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ve 6 kişinin yaralandığı kazada tedavisine hastanede devam edilen Yunus Beycur (29), olayı hatırlamadığını belirterek, "Irak'a inşaat işçi olarak gittik. İş bulamayınca Ağrı'ya geri dönmeye karar verdik. Gece yarısı gümrükten çıktık, o saatten sonra ben minibüste uyumuştum. Minibüs takla atmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sonra kendimi hastanede buldum. Hastanede arkadaşlarımın öldüğünü öğrendim. Büyük bir üzüntü içerisindeyim" dedi.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada minibüste bulunan Aslan Göktürk, Ökkeş İlhan, Osman Yardımcı ve Hayrettin Karataş yaşamını yitirirken, Yunus Beycur'un yanı sıra sürücü Mehmet Göktürk ile Ferman Göktürk, Ahmet Mutlu, Erdal Kocakaplan ve Sait Uçar da yaralanmıştı. (DHA)Turan KOYUNCUMehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- DHA-Güvenlik Türkiye-Siirt / Baykan Turan KOYUNCU, Mehmet Yücel DURAK
2022-06-05 19:37:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora saldırdı: O anlar kamerada
YEREL HABERLER 'Tüm vücut röntgenimi neden çekmedin' diyerek doktora ...
Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Siirt'te minibüs şarampole devrildi: 4 ölü, 6 yaralı
Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 6 yaralı
YEREL HABERLER Siirt’te işçileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: ...
Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl umduğunu buldu
YEREL HABERLER Siirt'te ilk hasat dualarla yapıldı, çiftçi bu yıl ...
Vali Hacıbektaşoğlu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliklerinde
YEREL HABERLER Vali Hacıbektaşoğlu 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.