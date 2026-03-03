Canlı
        Haberler Gündem Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

        Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü

        Giriş: 03.03.2026 - 01:22
        Akaryakıt istasyonunda yangın çıktı
        Barış Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı istasyon çevresini tedbir amaçlı boşalttı.

        İtfaiye ekipleri köpüklü su kullanarak yangını söndürdü.

        Fotoğraf: AA

