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        Haberler Yaşam Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        Siirt'te Anadolu benekli semenderi görüntülendi

        Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 29.09.2023 - 09:34
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        Doğal yaşam alanında görüntüledi!
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        Siirt'in Şirvan ilçesinde nesli tükenmek üzere olan Anadolu benekli semenderi görüldü.

        Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.

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        #Anadolu Benekli Semenderi
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