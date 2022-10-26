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Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldürüldü

Siirt'te iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kalbinden bıçaklanan 14 yaşındaki çocuk, hastanede öldü

Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk öldürüldü
Siirt'te 14 yaşındaki çocuk öldürüldü
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DHA

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. DHA'nın haberine göre; kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Mustafa Kızılkaya'nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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