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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te havuza düşen çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Siirt'te havuza düşen çocuk hayatını kaybetti

        Siirt'in Pervari ilçesinde sulama havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 23:04 Güncelleme: 10.07.2024 - 23:04
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        Havuza düşen çocuk hayatını kaybetti
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        Pervari ilçesi Doğan köyünde arkadaşları ile oyun oynayan Muhammed Benek (11) dengesini kaybederek sulama havuzuna düştü.

        İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinden yapılan ilk müdahalelere rağmen Muhammed Benek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cansız bedeni Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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