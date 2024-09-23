Siirt'te "Işık Hadisesi"ne bulut engeli

Siirt'te "Işık Hadisesi" olayı, yine hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşmedi.

Tillo ilçesinde, hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, 'Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim' diyerek arayışa girdi.

İbrahim Hakkı Hazretleri, 1764'te hocası için yan tarafında kule bulunan 1 türbe ve ilçenin yaklaşık 3 kilometre uzağındaki tepe üzerinde taş duvar yaptı.

2011 YILINDA YENİ PENCERE AÇILDI

Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasındaki pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra, ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye, oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor.

1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesiyle düzenek izlenemez hale geldi. 2011'de farklı üniversitelerden bilim insanlarının çalışmalarıyla yeni pencere açılıp olayın tekrar izlenmesi sağlandı. REKLAM BİRÇOK KİŞİ İLÇEYE GELDİ Her yıl gece ve gündüzün eşit olduğu 21 Mart ve 23 Eylül gerçekleşen, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne 2015'te dahil edilen "Işık Hadisesi" etkinliği için birçok kişi ilçeye geldi. Siirt Valiliği, Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi tarafından düzenlenen programda sabah namazında, bölge halkı ilçede bir araya geldi. İlçe meydanında düzenlenen programda İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hayatı ve hadiseyi anlatan belgesel izlenip, Kur'an-ı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

"BÜYÜK BİR İLİM BULUŞMASIDIR" Programa Vali Kemal Kızılkaya, eski TBMM başkanı Bülent Arınç, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Vali Kemal Kızılkaya, "Bu toprakların yetiştirdiği önemli şahsiyetler, kültürümüzün zenginleşmesine büyük katkılar sağlamış; bilim, sanat ve edebiyat alanlarında unutulmaz eserler kazandırmıştır. Tillo Güneş Hadisesi de İslam dünyasının önde gelen bilim insanlarından İsmail Fakirullah Hazretleri ve öğrencisi Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin astronomi ve mühendislik bilgilerini birleştirerek yüzyıllar öncesinden ortaya koydukları büyük bir ilim buluşmasıdır. Bu hadise, yalnızca bir doğa olayı değil; aynı zamanda geçmişten bugüne uzanan bir bilimsel başarının, kültürel mirasın ve manevi değerin simgesidir. Bu vesileyle, İsmail Fakirullah Hazretleri, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri başta olmak üzere, ilim aşkıyla bu topraklara katkı sunmuş tüm alimlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.