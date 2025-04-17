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        Siirt'te yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü

        Siirt'te, Eruh-Şırnak kara yoluna kaya parçaları düştü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:06
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        Siirt'te kaya parçaları yola düştü
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        Siirt’te, yağışın etkisiyle Eruh-Şırnak kara yolu, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Olay anında kara yolunda araç olmaması muhtemel bir faciayı önledi. Vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye gönderilen iş makinelerinin yardımıyla kayalar yoldan kaldırarak yol yeniden trafiğe açıldı.

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