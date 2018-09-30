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Siirt'te PKK'nın kış üslenmesine darbe

Siirt Valili tarafından yapılan açıklamada, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 5 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde çok sayıda mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi

30.09.2018 - 09:44 | Güncelleme:

Siirt'in Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol Dağı bölgesinde, terör örgütü PKK'nın kış üslenmesine yönelik yürütülen operasyonlarda, içerisinde, şırıngalı patlayıcı düzeneği, silah ve mühimmatlar ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 5 mağara tespit edildi.

Pervari ilçesi yakınlarındaki Herekol dağı bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili Siirt Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında yürütülen operasyonlar kapsamında Siirt ili, Pervari ilçesi, Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda 5 mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen 5 mağara ve eklentilerinde; 1 adet şırıngalı patlayıcı düzeneği, 1 adet Bixi makinali tüfek monte hamili, 85 adet ev tipi tüp 2 adet radyo, 4 adet düdüklü tencere, 40 metre halat, 1 adet aleminyüm merdiven, 4 adet su pompası, 70 metre elektirk kablosu, 3 adet CD, 4 adet 150 litrelik varil, 1 adet jeneratör, 9 adet buji, 1 adet lehim makinası, 3 adet mazotlu soba, 3 adet akü, 8 adet el feneri, 1 adet 150 metre beyaz renkli branda, 100 metre mavi renkli branda, 20 adet prezervatif, 20 adet antibiyotik ilaç, 5 kutu ağrı kesici ilaç, 25 litre benzin, 30 litre mazot, 50 adet ampul, 1 adet kaleşnikof tüfeği şarjörü, 2 adet şemsiye, 3 adet sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemeleri ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler, delil niteliğinde olanlar muhafaza altına alınmış, diğer malzemeler Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir. Bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlara kararlılıkla ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir" denildi.

 

 

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