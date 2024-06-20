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        Haberler Gündem 3. Sayfa Siirt'te tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü | Son dakika haberleri

        Siirt'te tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü

        Siirt'te tarlasında su kuyusu açmak için kazı yaptığı esnada oluşan göçükte toprak altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 01:46 Güncelleme: 20.06.2024 - 01:48
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        Tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
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        Siirt'te Nezir Özdemir (57), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp, hayatını kaybetti.

        TARLASINA SU KUYUSU AÇMAK İSTEMİŞTİ

        Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Sağırsu köyü mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; tarlasına su kuyusu açmak isteyen Nezir Özdemir, bu sırada meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.

        KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan Özdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Özdemir’in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Siirt
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