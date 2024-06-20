Siirt'te tarlasına su kuyusu açıyordu, toprak altında kalıp öldü
Siirt'te tarlasında su kuyusu açmak için kazı yaptığı esnada oluşan göçükte toprak altında kalan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Siirt'te Nezir Özdemir (57), tarlada su kuyusu açmak için kazı yaptığı sırada meydana gelen göçükte toprak altında kalıp, hayatını kaybetti.
TARLASINA SU KUYUSU AÇMAK İSTEMİŞTİ
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Sağırsu köyü mevkisinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre; tarlasına su kuyusu açmak isteyen Nezir Özdemir, bu sırada meydana gelen göçükte toprak altında kaldı.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla toprak altından çıkarılan Özdemir, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Özdemir’in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.